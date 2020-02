Capo ultrà della Curva Nord dell’Inter viene arrestato, ha violato il Daspo

Inter-Roma e Inter-Atalanta sono le partite per cui Andrea Beretta, capo ultrà della Curva Nord, ha ricevuto il Daspo. Le due partite sono state disputate nel 2017, ma il capo ultrà dell’Inter non li ha rispettati. In occasione della partita di domenica, il derby tra Inter e Milan, Andrea Berretta è stato fermato dalle forze dell’ordine in occasione degli incidenti prima dell’inizio del match. 200 tifosi hanno lanciato petardi e bottiglie di vetro contro le forze dell’ordine davanti allo stadio.

Calciomercato Inter, caso Handanovic: arriva subito un nuovo portiere

La vittoria nel derby contro al Milan non è bastata alla dirigenza nerazzurra per mantenere la calma. Infatti il mister Antonio Conte non trova serenità con Daniele Padelli in porta, ed allora Marotta cerca il sostituto tra la lista degli svincolati

Avere un portiere affidabile è importantissimo, specie per una squadra che si sta giocando lo scudetto e che attualmente è a pari punti con la Juventus in testa alla classifica.

L’allenatore leccese non sembra avere rapporti idilliaci con il veterano ex Torino, ma soprattutto regna il mister sull’infortunio di Samir Handanovic, segnale di mancanza di tranquillità nello spogliatoio nerazzurro. Andiamo quindi a vedere quali sono i possibili colpi a zero che potrebbe compiere Marotta.