Formula 1: tra poche ore la nuova Ferrari per il Mondiale 2020 sarà svelata ufficialmente al pubblico. In Mercedes però giocano d’anticipo.

Formula 1, l’attesa sta per finire. Domani sarà il gran giorno della Ferrari, la nuova arma che Maranello metterà nelle mani di Charles Leclerc e Sebastian Vettel per la prossima stagione. Una prima come all’opera e non a caso dalle 18.30 andrà in scena al Teatro Municipale Romolo Valli di Reggio Emilia (città del Tricolore). Peccato che ancora una volta a bruciare il Cavallino, come in pist, sia stata la Mercedes.

Complice l’annuncio del nuovo sponsor Ineos (lo stesso entrato nel ciclismo un anno fa per rilevare il Team Sky) che garantirà 27 milioni di euro per i prossimi 5 anni, la livrea della Mercedes 2020 è realtà. Una spruzzata di rosso intenso che va a contrastare il classico argento. Segno che anche il team ha programmi a lunga scadenza come ha confermato Toto Wolff: “Abbiamo iniziato la trattativa dopo Barcellona, lo scorso anno. Abbiamo molto in comune con Ineos e vorremmo avere l’uomo più veloce in macchina così come Lewis vorrebbe essere in una macchina più veloce. Con lui continueremo a parlare probabilmente all’inizio della stagione. Vogliamo il miglior pilota e Lewis dimostra che in questo momento è il migliore”.

Quanto alla nuova stagione “questo in realtà è un campionato di due anni visto che nel 2021 verrà introdotto il nuovo regolamento tecnico-sportivo. Se all’inizio commetti degli errori, potresti ritrovarti mezzo secondo dietro”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Hamilton Ferrari, arriva la conferma di Binotto: “Parole importanti”

Formula 1: il 13 febbraio svelate le Renault e Red Bull e poi tocca alle altre

Qualche risposta arriverà già dai primi test a Barcellona, in programma dal 19 al 21 febbraio. Intanto però oggi è il giorno della Ferrari e del primo abbraccio con i tifosi. Vettel e Leclerc incontreranno i tifosi per una sessione autografi speciale, dalle 17.15 per mezz’ora in Piazza Martiri del 7 luglio a Reggio Emilia.

Intanto il 13 febbraro toccherà alla nuova Renault RS20 con Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon mentre sulla pista di Silverstone verrà svelata la Red Bull RB15-Honda di Max Verstappen e Alexander Albon. Govedì 13 nella sede di Woking sarà la volta della McLaren, affidata a Carlos Sainz e Lando Norris.

Venerdì 14 invece la vera Mercedes, sempre a Silverstone, mandando subito in pista Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Lo stesso giorno a Salisburgo toccherà ad Alpha Tauri, la nuova denominazione della scuderia Toro Rosso (piloti Pierre Gasly e Daniil Kvyat). E ancora, lunedì 17 febbraio prima assoluta per la nuova Williams di George Russell e Nicholas Latifi che ha preso il posto di Robert Kubica.

Lo stesso giorno in in Austria, sede dello sponsor BWT, anche la Racing Point con Sergio Perez e Lance Stroll, che nel 2021 diventerà Aston Martin Racing. Infine mercoledì 19 tocca ad Alfa Romeo ancora nelle mani di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi e alla Haas con Kevin Magnussen e Romain Grosjean direttamente a Montmelò nei minuti che precederanno la prima giornata dei test collettivi.