A Bergamo un giovane è morto dopo essersi schiantato con la sua auto nel tentativo di sfuggire ai Carabinieri. Ecco la dinamica del tragico incidente

Tragedia a Rogno, in provincia di Bergamo, dove all’alba di domenica si è verificato un incidente mortale. L’auto, un Alfa Romeo Mito, con a bordo quattro ragazzi alle 5 del mattino era stata fermata dai Carabinieri per un controllo, ma il conducente ha deciso di non rispettare l’alt delle forze dell’ordine e ha tentato di fuggire. Da quel momento è partito un inseguimento ad alte velocità, conclusosi purtroppo con il tragico incidente in cui ha perso la vita proprio il ragazzo alla guida del veicolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Songavazzo, incidente in motoslitta: muore un uomo di 40 anni

Bergamo, fugge dai Carabinieri e si schianta: morto un giovane, un ferito è grave

L’auto con i quattro ragazzi a bordo, tutti originari di Sellero, ha effettuato una brusca inversione di marcia dopo che i Carabinieri gli avevano intimati di fermarsi. Da lì si è originato un inseguimento con le forze dell’ordine, ma per colpa dell’alta velocità l’auto, guidata dal 27enne Matteo Simonetti, si è schiantata contro un palo della luce in Via Nazionale e si è ribaltata. Il conducente ha perso la vita sul colpo, mentre uno dei ragazzi di 18 anni è rimasto gravemente ferito e trasportato con l’elicottero agli Spedali Civili di Brescia, in codice rosso, per un forte trauma cranico ed è in prognosi riservata.

LEGGI ANCHE >>> Treno deragliato a Lodi, le possibili cause dell’incidente

Fortunatamente gli altri due giovani, un 20enne ed un 21enne, presenti in macchina non hanno riportato gravi conseguenze e sono stati portati per precauzione all’ospedale di Esine in ambulanza in codice verde. Sul posto dell’incidente sono sopraggiunti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale, che sta accertando le dinamiche dei fatti. La salma della vittima è stata portata all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per l’autopsia.