Epidemia che non si ferma, nuovi casi accertati di Coronavirus appena attraccati in Giappone

A bordo della Diamond Pricess, una nave da crociera in opera dal 2004, sono stati verificati dei casi di coronavirus. A bordo ci sono ancora quasi 3.700 persone, tra cui 35 italiani, di cui 25 membri dell’ equipaggio, incluso il comandante Gennaro Arma. Attraccata nel porto di Yokohama in Giappone, sono stati verificati 6 casi accertati e 70 contagi in tutto.

Tutte le informazioni arrivano dai passeggeri che postano informazioni sui social media, le persone già contagiate sono attualmente in quarantena.

Coronavirus, altro caso in Italia?

Coronavirus, sospiro di sollievo in Italia. Come fa infatti sapere il Ministero della Salute, non risulta contagiata la donna rientrata da Wuhan e finora in quarantena nella città militare di Cecchignola. Per lei, piuttosto, gli esami medici riscontrano appena “una congiuntivite”. L’allarme era scattato ieri, quando la diretta interessata, in contatto con l’italiano ufficialmente contagiato, aveva attirato l’attenzione degli esperti dopo alcuni controlli medici.

E nonostante fosse risultata negativa al test del coronavirus, è stata comunque portata presso la struttura sanitaria per ulteriori approfondimenti. Ma da questi non sono emersi altro che ulteriori dati rassicuranti.