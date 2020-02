Vidal all’Inter. E’ questa l’ultima notizia calda in ottica nerazzurra, con un grande ex giocatore che ha annunciato un affare praticamente fatto.

Vidal è un giocatore che a Conte piace e non poco. Lo ha già avuto alla Juventus. Il tecnico nerazzurro ha avuto il mediano cileno già quando era alla Juventus e lo ha plasmato nel mediano a tutto campo che oggi è apprezzato da molti club ed allenatori. La voglia che mette in campo per battere l’avversario, il suo modo di mordere le caviglie al prossimo unita ad un piede educato ne fanno un grande centrocampista. Proprio per questo nelle ultime settimane, Vidal è stato costantemente accostato all’Inter, in cerca proprio di un centrocampista di quelle caratteristiche. Un veterano, che potrebbe fare comodo, lasciando Vecino o Gagliardini fuori squadra. Oggi è arrivata una notizia molto importante in tal senso.

Ivan Zamorano è stato un giocatore importante della squadra nerazzurra. Dal 1996 al 2001, il centravanti cileno ha giocato e dato tutto per la squadra di milano. Ben 101 presenze e 26 gol segnati, un numero di tutto rispetto, considerando l’elevatissima qualità tecnica della Serie A di quei tempi. Oggi Zamorano ha parlato di Vidal e dell’Inter ai microfoni di Radio Cooperativa. Ecco le sue dichiarazioni:

“Sanchez? Restasse all’Inter nella prossima stagione avrebbe la possibilità di giocare con un altro cileno che, da quanto ne so, arriverà a Milano: Arturo Vidal. E su questo ho anche informazioni privilegiate e sicure. Conosciamo tutti l’importanza di Vidal per Conte e in estate lo sforzo dell’Inter per accontentarlo sarà senza dubbio più grande”.

