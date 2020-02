Durante la serata finale di Sanremo Diletta Leotta annuncia la sconfitta della Juve a Verona: la reazione del tifoso interista Amadeus

Nella serata finale del Festival di Sanremo 2020 per un attimo musica, spettacolo e calcio si fondono. Diletta Leotta ha annunciato in diretta televisiva sul palco del Teatro Ariston il risultato finale di Verona-Juventus, match vinto in rimonta dalla squadra di Ivan Juric. Posatamente soddisfatta la reazione di Amadeus, di dichiarata fede interista, che ha riposto con un sorriso alla sconfitta della Juve.

LEGGI ANCHE >>> Sanremo, Georgina Rodriguez devolve il compenso in beneficienza

Una volta terminato Sanremo, il conduttore potrà godersi il derby di Milano di domani sera con la speranza che i nerazzurri aggancino in vetta alla classifica i bianconeri. Amadeus, nella serata di giovedì, era stato protagonista di un simpatico siparietto con la coppia “juventina” formata da Georgina Rodriguez, valletta del Festival, e il suo compagno Cristiano Ronaldo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta alla finale Sanremo: super strascico e trasparenze da urlo – FOTO