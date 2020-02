Un video della CGTN ha ripreso la città di Wuhan diventata deserta dopo la diffusione del Coronavirus: il report è inquietante

Il Coronavirus è diventato la piaga mondiale del momento. Le stime sui contagi portano dei numeri inquietanti: in poco più di un mese si viaggia sui 35 mila contagi in tutto il mondo. I morti si avvicinano alla migliaia. Gli esperti comunque cercando di tranquillizzare perché le statistiche rapportate ai contagi parlano di una mortalità inferiore a quella portata dalla Sars nel 2003.

Coronavirus, il video della città di Wuhan

Con un video la CGTN ha mostrato dall’alto la città di Wuhan che, da quando è stata colpita dal Coronavirus, ha smesso di esistere per usare un eufemismo. La provincia di Hebei è diventata quasi deserta. Nel servizio viene mostrato anche il dolore della gente avvolta in viso dalle mascherine protettive ed il lavoro dei ricercatori dediti a trovare una cura per sterminare il virus che sta soggiogando il mondo intero. Da un lato quindi il dolore e la tristezza, dall’altro l’impegno e la speranza nel tornare fiorenti come prima.

