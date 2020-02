Coronavirus, ecco cosa ha deciso l’Italia sui voli da e per la Cina dopo le forti proteste giunte da Pechino. Il Paese asiatico ha mosso reclamo contro tutti gli Stati che hanno sospeso i collegamenti.

Coronavirus, i voli Italia-Cina e viceversa restano bloccati. Decisione inderogabile come ordinato dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

A sottolinearlo è la task force creata dal Governo per far fronte all’emergenza, la quale conferma che il Paese non deroga in base a quanto annunciato lo scorso 30 gennaio a Palazzo Chigi.

Coronavirus, confermati i voli bloccati su tratta Italia-Cina

Il tutto nasce dopo la protesta ufficiale della Cina, la quale ha reclamato contro tutti gli Stati che hanno sospeso i collegamenti a causa dell’allerta contagio partito da Wuhan.

In una conferenza stampa on line, Hua Chinyng, portavoce del ministero degli Esteri cinese, ha osservato che quanto accaduto è un panico articolare che ha “ha gravemente bloccato gli scambi e la cooperazione internazionale”.

Potrebbe interessarti anche —> Coronavirus, c’è un’altra persona positiva fuori dalla Cina

Ma nonostante ciò, l’Italia non si smuove. E la decisione è giunta nonostante le Oms non avessero chiesto un tale rigido provvedimento nei primi giorni. “Ho firmato l’ordinanza di stop dopo una discussione con il premier e gli altri ministri. Arginare la diffusione del contagio è l’aiuto più concreto alla Cina per uscire rapidamente dall’emergenza”, ha riferito convinto il ministro Speranza in una recente intervista.

Leggi anche —> Coronavirus, spray disinfettante per le strade: Wuhan bloccata (VIDEO)