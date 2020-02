Modena, madre e figlio trovati privi di vita all’interno della loro abitazione. Non rispondevano da giorni ai parenti, l’ipotesi è quella di un omicidio-suicidio.

Modena, nella tarda serata di oggi un uomo di 55 anni e della madre di 81 sono stati trovati privi di vita nella lora casa. Una macabra scopertta fatta dai Vigili del fuoco che erano intervenuti dopo la segnalazione di un familiare. Da giorni provava a mettersi in contatto con loro, ma nessuno gli rspondeva e così ha pensato al peggio.

In base alle prime indiscrezioni, sul corpo delle due vittime non ci sarebbero segni di violenza. Sul posto è comunque già imtervenuta la Squadra mobile della polizia insieme agli uomini della polizia scientifica, i medici legali e il magistrato di turno.

La prima ipotesi degli investigatori parla di un probabile omicidio-suicidio.

A organizzare tutto sarebbe stato il figlio che potrebbe aver avvelenato la madre, per poi togliersi la vita a sua volta. La donna è stata trovata nel soggiorno, l’uomo invece sdraiato nel suo letto. A fare chiarezza sulla vicenda comunque sarà l’autopsia che verrà eseguita nelle prossime ore.

Modena, i Vigfili del Fuoco hanno scoperto la tragedia familiare

Per quello che riferisce la stampa locale, nei giorni scorsi i parenti della madre, avrebbero contattato i servizi sociali. Erano preoccupati per la situazione che stava vivendo la famiglia ed evidentemente avevano il sospetto che qualcosa di grave potesse succedere dentro a quelle quattro mura

Proprio oggi gli assistenti sociali, che non avevano mai ricevuto segnalazioni in precedenza su quella famiglia, avevano deciso di prendere contatto. Così con un medico, il personale della Polizia Municipale e ad un parente della donna e del figlio si sono recati nella palazzina. Ma quando hanno suonato al campanello senza ottenere risposta dall’interno hanno deciso di far intervenire i Vigili del Fuoco. Questi ultimi, una volta aperta la porta, hanno rinvenuto i due corpi senza vita.