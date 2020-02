Giordana Angi, chi è la cantante lanciata da Amici 2019 e che arriva a Sanremo con il brano “Come mia madre”.

Giordana Angi ci riprova, La 25enne cantautrice amata e stimata da diversi colleghi, come Tiziano Ferro per il quale ha scritto nell’ultimo album, debutta a Sanremo. Lo fa con il brano ‘Come mia madre’ e cerca anche una rivincita sul recente passato. Meno di un anno fa era la favorita per vincere Amici 2019 e invece è stata battuta da Alberto Urso, come lei in gara tra i Big all’Ariston.

