Georgina Rodriguez come spalla di Amadeus è apparsa alquanto impacciata sul palco dell’Ariston. Ma quando si è scatenata in un sensuale tango, è cambiato tutto.

Georgina Rodriguez prima di arrivare sul palco dellì’Ariston si è allenata duramente per settimane in una nota scuola di ballo torinese. Lei, argentina di origine anche se è nata in Spagna, il tango ce l’ha nel sangue. E sulle note di ‘Roxanne’, brano dei Police rivisitato per la colonna sonora di ‘Moulin Rouge’ ha regalato il meglio di sè.

“Questa è la prima volta in 26 anni che ballo un tango, Cristiano non mi aveva mai visto così“. E lui dalla platea ha sorriso e applaudito, perchè fino ad oggi la sua compagna per tutti gli italiani era rimasta un oggetto del mistero. Poi lei è scesa dal palco, un rapido bacio al compagno e via a cambiarsi per concludere la serata della sua consacrazione.