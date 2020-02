Sanremo 2020: Fiorello stravolge il programma della seconda serata al Festival. Porta sul palco Nole Djokovic, numero al mondo di tennis, e cantano Ramazzotti.

Sanremo 2020: Fiorello conferma di essere il vero padrone di casa al festival e stravolge la scaletta. Entra con una racchetta da tennis, ricorda la sua lunga amicizia con Nole Djokovic e sembvra soòlo una gag. Ma il numero uno al mondo nel tennis è in platea insieme alla moglie e accetta di salire sul palco per cantare Eros Ramazzotti, il suo idolo.

Il campione serbo solo domenica scorsa ha vinto gli Australian Open, suo diciasettesimo titolo in un torno del Grande Slam. Poi insieme alla moglie Jelena è tornato in Europa e oggi ha fatto tappa a Sanremo che gli ricorda i primi tempi sui campi. “Mi allenavo qui vicino, a Bordighera, con Riccardo Piatti. In Italia mi sento di casa, ma al Festival non ero mai venuto”.

L’occasione è stata ghiottissima non per giocare a tennis, come avevano fatto in un programma di Fiorello (lui aveva una padella). Ma per cantare. Perché l’idolo di Nole è Eros Ramazzotti e quindi a 36 anni dalla prima volta hanno riproposto ‘Terra Promessa’. Lui in ottimo italiano e nemeno troppo stonato.

Novak Djokovic just took to stage to sing on the show that selects Italy’s Eurovision entry.

The show’s live for 5-6 hours a night, 6 nights in a row.

Italian telly is mad. Cool. But mad.#Sanremo | #Sanremo2020 pic.twitter.com/XR5KELPsIr

— Joe Mason (@joemasontv) February 5, 2020