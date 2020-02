Eugenio in Via Di Gioia sono tra i partecipanti al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, scopriamo chi sono.

Nome: Eugenio

Cognome: Cesaro

Nome d’arte: Eugenio Cesaro

Data di nascita: 25 giugno 1991

Luogo di Nascita: Torino

Segno Zodiacale: Cancro

Altezza: 1,80 m

Peso: 75 kg

Account Instagram

Account Facebook

Nome: Emanuele

Cognome: Via

Nome d’arte: Emanuele Via

Data di nascita: 7 febbraio 1993

Luogo di Nascita: Acri

Segno Zodiacale: Acquario

Altezza: 1,75 m

Peso: 75 kg

Account Instagram

Account Facebook

Nome: Paolo

Cognome: Di Gioia

Nome d’arte: Paolo Di Gioia

Data di nascita: 1 Marzo 1991

Luogo di Nascita: Torino

Segno Zodiacale: Pesci

Altezza: 1,85 m

Peso: 75 kg

Account Instagram

Account Facebook

Il gruppo musicale Eugenio in Via Di Gioia nasce dall’incontro di tre ragazzi nel 2012 a Torino. Eugenio Cesaro, chitarra e voce, Emanuele Via, pianoforte, fisarmoniche e cori, Paolo Di Gioia, batteria, percussioni e cori, e Lorenzo Federici, basso e cori, decidono di unire i loro talenti e formare il gruppo. I più attenti avranno notato che il nome della band è formato da parti dei nomi dei primi tre componenti.

Una volta formato il gruppo, firmano un contratto con l’etichetta Libellula Music e riescono a pubblicare il loro album d’esordio, Lorenzo Federici, nel 2014. L’album porta il nome dell’unico componente della band che non compare nel nome del gruppo. Già con il primo album convincono, vincendo il premio della critica al Premio Buscaglione. Numerosi sono i riconoscimenti che vengono accreditati ai ragazzi che doopo l’uscita del primo videoclip Argh! partecipano ad eventi live per Music Club, Radio 1, e Minisonica, Radio Popolare Network.

I primi successi degli Eugenio in Via Di Gioia

Nel 2015 il loro video Non ancora viene selezionato da MTV New Generation e il gruppo diventa Gruppo rivelazione live 2014-2015 per KeepOn. In Italia sono i primi a riuscire a lanciare, nel lontano 2016, il singolo Pam attraverso il videogioco Pamman e danno il via al loro primo tour europeo. L’anno seguente il singolo Giovani illuminati entra nella classifica Viral Top 50 Italia di Spotify e precede l’uscita dell’album Tutti su per terra. Partecipano a Sanremo Nuove Proposte col brano “Tsunami“.

La vita privata degli Eugenio in Via di Gioia

Il team è molto restio sui social tanto da pubblicare spesso e volentieri foto riguardanti il gruppo e non in merito alle vite personali. Una scelta che si ritiene strategica affinché l’attenzione venga rivolta solo ed esclusivamente alla musica. Ciò che emerge è la storia di Emanuele Via, calabrese che lascia la sua città di origine, Acri, per andare ad affrontare quest’avventura musicale alla ricerca di sé stesso. Una decisione che porta poi all’incontro con quelli che saranno i componenti di Eugenio in Via Di Gioia e che gli permetterà di salire di conseguenza sul palco di Sanremo nella categoria Nuove Proposte.

