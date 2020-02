Varese, sbaglia la manovra e finisce con l’auto nel supermercato: incredibile quanto accaduto nel comune di Cadegliano Viconago.

Incredibile quanto accaduto nel comune di Cadegliano Viconago, comune di circa 2 mila abitanti della provincia di Varese in Lombardia. Il conducente di una Opel – secondo quanto riferito in queste ore da ‘Milanotoday.it’ – avrebbe sbagliato manovra e sarebbe e sarebbe finito con la sua macchina tra gli scaffali di un supermercato ‘DiPiù’. Grandissimo spavento all’interno dell’esercizio commerciale, ma per fortuna non si registrano feriti gravi.

Varese, finisce con l’auto nel supermercato

Immediato, a quel punto, l’intervento dei vigili del fuoco di Luino che avrebbero messo in sicurezza l’area attraverso l’utilizzo di un’autopompa. Feriti un uomo di 60 anni e una donna di 73, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Resta da capire la reale dinamica dell’incidente, mentre il conducente poter aver avvertito un malore prima di finire tra gli scaffali del supermercato ‘DiPiù’, nel comune di Cadegliano Viconago della provincia di Varese in Lombardia.

