Inter-Milan, le ultime su Ibrahimovic: grande sorpresa in casa rossonera per quel che riguarda le condizioni fisiche dello svedese.

Cresce l’attesa per il derby tra Inter e Milan, valevole per la 23esima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20,45. I nerazzurri vengono dal prezioso successo ottenuto sul campo dell’Udinese e sono al momento secondi in classifica alle spalle della Juventus, mentre l’undici di Pioli non è andato oltre il pari contro l’Hellas Verona e occupa l’ottava posizione. Gol e spettacolo, insomma, non dovrebbero tradire le attese in una sfida che si preannuncia davvero scoppiettante ed equilibrata.

Inter-Milan, le ultime su Ibrahimovic

Intanto, arrivano ottime notizie dal ritiro del Milan: Zlatan Ibrahimovic, infatti, dovrebbe essere regolarmente in campo nonostante l’influenza e l’affaticamento al polpaccio. Il campione svedese – secondo quanto riferito in questi istanti dalla redazione di ‘Sky Sport’ – si starebbe allenando a parte in queste ore, ma in casa Milan ci sarebbe grandissimo ottimismo in merito ad un suo recupero. Una notizia davvero positiva per il tecnico Pioli e per tutti i sostenitori del ‘Diavolo’. La parola passa ora al campo: chi la spunterà tra Inter e Milan nel big match della 23esima giornata del campionato di Serie A?

