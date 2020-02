Ebay, il primo vero colosso per le vendite online, portrebbe passare di mano. Sarebbe infatti pronta un’offerta quasi irrinunciabile per l’acquisto.

Ebay è abituata a mettere in vetrina prezzi e prodotti. Ma per una volta, la prima nella sua storia, potrebbe presto passare di mano. Sarenne infatti pronta un’offerta da 30 miliardi di dollari per acquistarla e a presentarlo sono i soci di Intercontinental Exchange. In pratica la stessa società proprietaria del Nyse, la Borsa di New York.

Un’indiscrezione che arriva direttamente dal Wall Street Journal, dopo aver raccolti informazioni di prima mano da fonti vicine alla società. In realtà al momento non ci sarebbe nessuna trattartiva ufficiale, ma solo l’intenzione di formalizzare un’offerta che arriverà nelle prossime settimane. Intanto però è bastata questa indiscrezione per far volare le azioni di Ebay che sono salite di quasi dieci punti percentuali.

Ma quale sarebbe l’interesse vero di International Exchange? Punterebbe alle attività di business diretto di Ebay, cercando di

sfruttare la sua esperienza per creare collegamenti fra possibili acquirenti e venditori sulla piattaforma universalmente nota. Invece non ci sarebbe interesse per la divisione Ebay Classified Group,quella sì probabilmente destinata ad essere ceduta dalla proprietà di Ebay al miglior offerente

Ebay, i conti sono inferiori alle attese ma per ora nessuna voglia di vendere

EBay ha comunque bisogno di ossigeno fresco da parte degli investitori. La concorrenza feroce di altri colossi del commercio online, a partire da Amazon ed Etsy si sta facendo sentire in maniera preoccupante sui conti della società e lo dimostrano gli ultimi dati economici disponibili.

Infatti se i conti del quarto trimestre 2019 hanno anche battuto le attese degli analisti, l’azienda ha fornito prospettive deludenti per gli investitori. Negli ultimi tre mesi dell’anno appena concluso, Ebay ha visto gli utili scendere a 558 milioni di dollari, 0,69 dollari ad azione. Prima erano 763 milioni di dollari, 0,80 dollari ad azione, nello stesso periodo dell’anno precedente.

Inoltre il fatturato è diminuito del 2% passando a 2,82 miliardi di dollari dai 2,90 miliardi messi a segno l’anno prima. Le attese invece erano per un utile ad azione pari a 0,57 dollari ad azione su vendite pari a 2,80 miliardi di dollari. Per il primo trimestre del 2020, l’azienda punta su un giro d’affari pari a 2,55-2,60 miliardi di dollari, mentre le attese erano pari a 2,64 miliardi di dollari.

In realtà però almemno per ora la mossa di International Exchange non ha scaldato la Borsa. La società infatti in apertura perde il 4,15%. E non sarebbe nemmeno la prima volta che avvia contatti con Ebay, ma oggi come in passato non sapiamo se il colosso del commercio online accetterà.