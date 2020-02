Roma, donna precipita da ottavo piano e muore: ipotesi suicidio per la 48enne che è trovata a terra in un complesso in largo Domenico Trentacoste.

Tragedia a Roma, precisamente a Corviale, nella periferia sud-ovest della capitale. Una donna di 48 anni – secondo quanto riferito da ‘Leggo’ – avrebbe infatti perso la vita dopo essere precipitata dall’ottavo piano. Quando i soccorritori sono arrivati nel complesso residenziale in largo Domenico Trentacoste, ormai non c’era più nulla da fare per la vittima. Proviamo, però, a fare chiarezza in merito a quanto accaduto nelle scorse ore a Roma.

Roma, donna precipita da ottavo piano e muore

La donna, che quasi sicuramente è morta sul colpo dopo il tremendo impatto, potrebbe essersi suicidata anche se è stato trovato alcun messaggio o lettere ‘addio. In queste ore, gli agenti del commissariato Monteverde e la scientifica sarebbero al lavoro per fare chiarezza su quanto accaduto a Corviale, nella periferia sud-ovest di Roma. Seguiremo con attenzione questa vicenda e proveremo ad aggiornarvi in tal senso in caso di notizie rilevanti.

