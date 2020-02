Originale protesta degli avvocati a Napoli, che hanno deciso di protestare contro la prescrizione, con manette e costituzione sotto il braccio.

Una protesta a dir poco originale quella messa in scena dagli avvocati a Napoli. Infatti, questa mattina un gruppo di legali è entrato nella sala dei baroni del Maschio Angioino con manette e la costituzione sotto al braccio.

Nel mirino della protesta c’era la Riforma Bonafede sulla prescrizione, definito ironicamente dagli avvocati come “Ergastolo processuale“.

Già nella giornata di ieri, infatti, il Primo Presidente per la prescrizione aveva lanciato l’allarme, dichiarando: “Correttivi sulla riforma o andremo in crisi“.

Così è arrivata la protesta capitanta dall’Ordine degli Avvocati di Napoli e presieduta da Antonio Tafuri, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario.

Napoli, il sindaco De Magistris dichiara: “Sul numero degli omicidi c’è un calo”

Nelle ultime ore, così, è arrivato anche il parere del sindaco della città partenopea, Luigi De Magistris. Il sindaco ha infatti dichiarato: “Sul numero di omicidi c’è un calo che non si era mai verificato nella nostra città“.

De Magistris ha poi continuato il suo discorso affermando: “Se andiamo a vedere i dati del 2018 e del 2019 sono pochissimi gli omicidi. Credo che la magistratura e le forze dell’ordine abbiano fatto un lavoro enorme, lo stesso ha fatto la società civile“.

Il sindaco ha concluso il suo discorso evidenziando una piaga della metropoli napoletana, dichiarando: “Mi preoccupo di più dei reati che non vengono denunciati che attengono a scippi e rapine dove magari la statistica non rende quello che effettivamente è. Ma dal punto di vista della camorra non registriamo in città un aumento di omicidi“.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sulle notizie di Cronaca, CLICCA QUI !