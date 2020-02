Un escursionista italiano è dato per disperso in Australia: da mercoledì non si hanno più notizie del ragazzo, attivate le ricerche

Un nostro connazionale in Australia è disperso. Da mercoledì scorso, infatti, non si hanno più notizie di Mattia Fiaschini, 24 anni originario di Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena. Il ragazzo, che vive a Sidney e da un anno lavora come barman e cameriere, era partito mercoledì per un’escursione sulle ‘Blue Mountains’, catena montuosa non lontana dalla metropoli australiana dove risiede. Fiaschini è partito da solo e, quando il giorno dopo non si è presentato a lavoro, è scattato l’allarme e sono partite le ricerche.

Escursionista italiano disperso in Australia: non si hanno più notizie da 3 giorni

Il ragazzo di Cesenatico residente a Sidney viene definito come un esperto di escursioni visto che in passato aveva già effettuato importanti scalate di vette di tutto il mondo. Secondo quanto riportato dalla polizia australiana Fiaschini sarebbe partito mercoledì 29 gennaio per l’escursione solitaria in montagna. Non è stato possibile contattare il 24enne romagnolo al telefono cellulare e si presume che nel luogo in cui si è smarrito non ci sia connessione per comunicare.

Allertata anche la famiglia: il padre del ragazzo domani partirà per raggiungere Sidney e seguire in prima persona le ricerche. Gli ultimi segnali della presenza del 24enne, con dei messaggi ad alcuni amici tramite smartphone, risalgono alle 2 del pomeriggio di mercoledì. Fiaschini era in Australia per un periodo di vacanza alternata al lavoro e sarebbe dovuto tornare in Italia il prossimo marzo.