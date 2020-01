Google, come spingere i temi sanitari nella ricerca: tutti gli accorgimenti da utilizzare

Con l’emergenza sanitaria che sta invadendo il globo terrestre, soprattutto la paura per il Coronavirus, molte persone si affidano sempre di più alla ricerca su internet per capire come comportarsi e come prendere le contromisure. Il fai da te sta diventando, anche pericolosamente, sempre più comune anche in ambito medico, soprattutto quando si ha a che fare con argomenti sconosciuti come il virus cinese.

La televisione o i media non bastano per soddisfare la curiosità e il bisogno di notizie dell’utente medio, che ricorre a Google per cercare approfondimenti di ogni genere. Diventa quindi fondamentale anche per chi deve creare contenuti di carattere sanitario, capire le strategie migliori per spingere la ricerca sul web.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Google, nascono 3 app per diminuire la dipendenza dallo smartphone

Google, come spingere i temi sanitari nella ricerca: l’ottimizzazione

L’ottimizzazione dei contenuti non si ferma alle parole chiave. Per stabilire quali risultati di ricerca mostrare e in quale ordine, infatti, vanno considerati numerosi altri fattori: Google utilizza, infatti, oltre 200 fattori di posizionamento. Solo alcuni di essi sono noti, perché pubblicate sulle linee guida dallo stesso Google, o perché emersi dai test effettuati dai SEO specialist a livello mondiale.

LEGGI ANCHE >>> Google, l’evoluzione del ranking: cosa cambia con il nuovo algoritmo

La serp, ossia la lista di risultati visibili all’utente, tiene conto delle sue preferenze, desunte dall’esperienza di navigazione. Potremmo dire che ogni utente ha una sua serp personalizzata. Per questo è assolutamente è fondamentale conoscere il proprio pubblico target. Periodicamente Google rilascia degli aggiornamenti dell’algoritmo che incidono sulle serp, ossia le pagine dei risultati, modificando sostanzialmente i fattori di ranking.

Ricerca Google: intelligenza artificiale e qualità dei contenuti

Tra i trend SEO c’è l’utilizzo del machine learning per migliorare le risposte alle ricerche degli utenti. Google è in grado di capire dal comportamento degli utenti e fornire risultati in base alla volontà di ricerca dell’utente, ossia al suo effettivo bisogno.

Dopo l’ultimo aggiornamento dell’algoritmo avvenuto a marzo 2019, di recente Google ha annunciato l’introduzione di BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers). Si tratta di un sistema per l’elaborazione del linguaggio naturale che, attraverso reti neurali artificiali, è in grado di comprendere meglio il significato delle richieste effettuate dall’utente. Questo sistema infatti considera il contesto e, dunque, le relazioni e i legami tra le parole, piuttosto che le singole parole chiave.

Google, come spingere i temi sanitari nella ricerca: tutti i consigli utili

Dunque, è molto importante scrivere per le persone, partendo dalle loro esigenze e dalle loro intenzioni di ricerca, offrendo contenuti di qualità. Ogni volta che scriviamo un articolo dobbiamo chiederci: risolve effettivamente un problema alle persone? Offre degli spunti originali non presenti da altre parti?

Oltre alla qualità, inoltre, è importante anche l’aggiornamento, quindi è fondamentale rivedere periodicamente i nostri contenuti, integrandoli con nuove informazioni o pubblicandone di nuovi se necessario.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Google, chi sono i 10 personaggi più cercati nel 2019

Ottimizzazione dei contenuti

Le parole chiave, da sole, non sono più sufficienti a garantirci una buona visibilità, ma restano comunque importanti. Quindi una volta individuate le parole chiave che corrispondono all’intento di ricerca dei nostri utenti sarà utile inserirle all’interno dell’articolo in alcune posizioni strategiche.

Nell‘Url dell’articolo dobbiamo inserire le parole chiave, scritte in minuscolo, separate da trattini. Evitiamo lettere accentate e caratteri speciali. Title o H1: è il titolo principale che viene mostrato agli utenti nella lista dei risultati di ricerca. Oltre a contenere la parola chiave principale deve essere breve – sono consigliate massimo 60 battute spazi inclusi –coerente con il contenuto e accattivante, per invogliare l’utente a cliccare ed entrare nell’articolo.

La Meta description è la breve descrizione – circa 150 battute spazi inclusi – che viene mostrata su Google sotto il titolo. È fondamentale inserirla, spiegando brevemente l’argomento dell’articolo, così da consentire all’utente di comprendere l’interesse di quel contenuto rispetto alla sua esigenza.

H2, H3 sono i titoli di secondo livello che identificano gli argomenti più specifici trattati nei paragrafi e sotto-paragrafi successivi. Suddividere il pezzo in diversi blocchi di testo che affrontano i diversi aspetti del tema generale è un ottimo modo per rispondere alle domande dell’utente. Negli H2 e H3 potremo inserire le parole chiave correlate che identificano le domande più specifiche collegate al tema.

Ultimo tema, quello delle immagini: è importante curare i nomi dei file, inserendo le parole chiave e, soprattutto, il titolo e il testo alternativo dell’immagine. L’assenza dei testi alternativi è infatti un fattore penalizzante, mentre la loro presenza, oltre a garantire la fruibilità dell’immagine da parte degli utenti diversamente abili, sarà utile ai fini del posizionamento.