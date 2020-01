Coronavirus, allarme anche in Inghilterra: 2 persone positive al test e si tratterebbe di due membri della stessa famiglia.

Allarme Coronavirus anche in Inghilterra. A due persone della stessa famiglia – secondo quanto riportato in questi istanti dal ‘Daily Mail’ – sarebbe stato diagnosticato il coronavirus di Wuhan. Si tratterebbe dei primi due pazienti inglesi, che avrebbero contratto il virus. A confermare tutto è lo Chief Medical Officer Chris Whitty: “Confermo che due pazienti in Inghilterra, membri della stessa famiglia, sono risultati positivi al coronavirus. I pazienti riceveranno cure specialistiche e stiamo utilizzando procedure di controllo delle infezioni per prevenire un’ulteriore diffusione del virus“.

Coronavirus, 2 persone positive al test in Inghilterra

Ecco, poi, quanto aggiunto dallo stesso Chris Whitty: “Ci stiamo preparando per i casi nel Regno Unito di nuovi Coronavirus e abbiamo messo in atto solide misure di controllo delle infezioni per rispondere immediatamente. Lavoriamo a stretto contatto con l’Organizzazione mondiale della Sanità e la comunità internazionale mentre si sviluppa lo scoppio in Cina per garantire che siamo pronti per tutte le eventualità“. Dopo l’Italia, dunque, anche l’Inghilterra avrebbe fatto registrare i primi due casi di Coronavirus.

