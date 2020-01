Calciomercato Inter, dopo 9 anni dal suo addio l’attaccante potrebbe tornare a vestire la casacca nerazzurra

L’Inter dopo Christian Eriksen, in queste ultime ore di mercato, potrebbe decidere di affondare anche il colpo in attacco. Sfumato Giroud che potrebbe finire alla Lazio, i nerazzurri starebbero pensando ad un clamoroso ritorno. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il primo nome in lista sarebbe alquanto clamoroso: stiamo parlando di Goran Pandev. L’ormai 36 enne potrebbe dunque tornare a vestire la maglia nerazzurra dopo 9 stagioni e lasciare il Genoa che nel frattempo ha acquistato Iago Falque e Iturbe in attacco.

Calciomercato Inter, Radu al Parma: parla l’agente

Ionut Radu è quasi ufficialmente un portiere del Parma. L’estremo difensore di proprietà dell’Inter, dopo aver lasciato il Genoa per l’arrivo di Perin, andrà a prendere il posto dell’infortunato Luigi Sepe. A parlare è l’agente Oscar Damiani a Calciomercato.com: “Questa è stata un’operazione dell’ultimo minuto avvenuta perché il Parma aveva il bisogno di prendere un portiere e si è fiondato su Radu. Ionut è un giocatore importante e giovane ma con già cinquanta partite in Serie A. L’anno scorso ha aiutato il Genoa a salvarsi ed ora siamo contenti della scelta fatta”.

Sulle richieste di mercato: “C’erano diverse richieste dall’estero, come in Francia con il Nizza. Ma l’Inter l’anno scorso ha fatto un scelta precisa quando lo ha acquistato dal Genoa facendogli firmare un contratto di 5 anni. Vogliono fare un percorso insieme. Ci auguriamo possa essere il dopo Handanovic. A fine anno vedremo, se rientrerà avrà molto da imparare da lui”.

Sull’arrivo di Perin al Genoa: “La scelta del Genoa è legittima, Radu era in prestito e a fine anno sarebbe tornato all’Inter. Le questioni tecniche non sono di mia competenza, dico solo che Radu ha dato tanto al Genoa e viceversa. L’anno scorso ha dimostrato di essere un portiere importante. Quest’anno ha portato punti, poi è cambiato il management e sono cambiati allenatori. Noi ne abbiamo preso atto e siamo felici della scelta”.

