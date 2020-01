Kobe Bryant prima della sua morte avrebbe fatto una promessa a sua moglie Vanessa. Il triste retroscena

In questi giorni tutto il mondo, sportivo e non, piange la morte di Kobe Bryant. Uno dei più grandi giocatori di basket della storia, un personaggio di spicco dello sport per il suo carattere un po’ eccentrico ma allo stesso tempo simpatico. Il 41 enne ex stella dell’Nba è deceduto lo scorso 26 gennaio dopo un terribile schianto con il suo elicottero, nel quale sono rimaste uccise altre 8 persone, compresa sua figlia di 13 anni Gianna Maria. Il campione americano era molto legato anche all’Italia, avendoci vissuto per 7 anni da bambino, quando suo padre giocava nel nostro Paese.

Morte Kobe Bryant, spunta la promessa fatta a sua moglie: un tragico presentimento

Secondo le indagini tuttora in corso il pilota dell’elicottero stava salendo quota per evitare le nubi, ma dalla torre di controllo gli era stato detto che stava volando troppo basso. Nella giornata di ieri sono stati recuperati tutti i corpi e le vittime sono state identificate.

Nelle ultime ora stanno spuntando nuovi retroscena sugli ultimi momenti in vita di Kobe Bryant e dei suoi rapporti con la famiglia. Secondo quanto dichiarato alla rivista ‘People’ un amico della star della pallacanestro, Kobe aveva un patto con la moglie Vanessa che i due “non sarebbero mai saliti insieme sull’elicottero”. Il campione di Filadelfia era solito spostarsi con il velivolo già dai tempi in cui giocava con i Los Angeles Lakers per evitare il grande traffico della città californiana e ridurre sensibilmente i tempi di spostamento. Una tragica fatalità che ha portato via al mondo un personaggio davvero straordinario.