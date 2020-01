Thomas Markle contro Meghan. Il padre della duchessa torna a denunciare la donna: “Testimonierà e vi divertirete, rivelerò segreti scottanti”.

E’ un periodo complicatissimo in famiglia Meghan Markle, e su più fronti. Non solo le ultime vicende relative al Buckingham Palace, ma adesso c’è anche il ritorno del padre che promette battaglia alla duchessa.

Thomas Markle contro Meghan

I rapporti tra le parti, infatti, sono stati sempre tesissimi e conflittuali. Una vera e propria faida che ha fatto scatenare e discutere i tabloid di tutto il mondo. E ora, poco dopo la recente tensione britannica, la vicenda ritorna pericolosamente alla ribalta. Thomas Markle, infatti, minaccia la figlia e si dice disposto anche a testimoniare e a rivelare segreti scottanti.

C’è solo un modo affinché ciò non accada: incontrarlo e presentargli marito e figlio. “Non voglio rimanere in silenzio nel mio soggiorno per il resto della mia vita, non aspetterò che qualcuno entro o mi chiami per entrare in contatto”, ha riferito l’uomo intervistato a ITV.

“Sono pronto a rilasciare un’intervista a fine mese in cui usciranno fuori segreti scottanti. Quando poi io e Meghan finiremo insieme in un’aula di tribunale, sarà molto sorprendente ancora”, ha continuato. L’uomo sostiene di essere stato abbandonato dalla figlia.

L’ultimo contatto tra le parti risale a una lettera pubblicata da Meghan all’uomo, il quale ha poi girato un estratto ai giornali scatenando un putiferio. I duchi, per tal motivo, avviarono un processo contro il Mail on Sunday per una serie di presunte fake news affiancate a parte della lettera. E’ per questo che le parti si ritroveranno presto in aula.