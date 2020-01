Milano, molestò bambina su un autobus: arrestato 41enne. I fatti risalgono allo scorso 28 ottobre su denuncia iniziale della baby-sitter. Gli sviluppi della vicenda.

Milano, arrestato l’uomo che molestò un bambina a bordo di un autobus. I fatti risalgono allo scorso 28 ottobre, quando fu la baby sitter in compagnia della ragazzina a denunciare il tutto. La versione fu poi confermata anche dalla diretta interessata in sede di audizione protetta.

Milano, molestò bambina su un autobus

La ragazzina, di soli 12 anni, fu ripetutamente palpeggiata a bordo di un autobus che procedeva tra viale Campania e piazzale Piola. Le forze dell’ordine hanno finalmente individuato il responsabile: si tratta di un 41enne, il quale si trova attualmente ai domiciliari in attesa della sentenza.

A riferirlo è stata direttamente la questura del capoluogo lombardo, la quale ha spiegato che all’uomo è stata notificata sabato scorso un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta del procuratore.

L’uomo è stato stanato dalla sua abitazione a Cologno Monzese. E’ stato possibile individuarlo grazie alle immagini riprese a bordo del bus fornite dall’Atm. Ora sono in corso ulteriori verifiche per comprendere se sia coinvolto in altre vicende simili. Nel frattempo cresce l’allarme sulla sicurezza in città a bordo dei mezzi pubblici.