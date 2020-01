Milan-Torino, sfida per i Quarti di Coppa Italia, è diventata anche la serata di Kobe Bryant a San Siro. Il ricordo del campione è stato commovente.

Milan–Torino non era soltanto una sfida per artivare im semfinale di Coppa Italia. Almeno all’inizio è diventato il modo peronorare il ricordo di Kobe Bryant, scomparso tragicamente domenica scorsa in seguito ad un incidente con l’elicottero insieme a sua figlia a Los Angeles

Uno dei più grandi giocatori di sempre di basket era anche un grande tifoso dei rossonero. Per questo motivo la società aveva chiesto alla Lega di giocare la partita di questa sera con il lutto al braccio e di osservare un minuto di silenzio. Solo la prima richiesta è stata esaudita e allora l’omaggio è deventato diverso. Prima della partita, a San Siro è stato riprodotto un video in onore di Kobe e sulle note di “Who wants to live Forever” dei Queen. Inoltre al minuto 24, come il numero di magli di Kobe, un lungo applauso di tutto lo stadio.

Milan-Torino, il pasticcio del minuto negato: imbarazzo in campo



Il Milan ha ricordato Kobe Bryant rimediando anche al pasticcio della Lega Calcio che in un primo tempo aveva accordato il minuto di raccoglimento. Poi si è rimangiata la concessione creando anche momento di imbarazzo in campo. Al fischio dell’arbitro Pasqua infatti le due squadre avevano fatto un cerchio nella zona centrale del campo schierandosi per onorare la memoria di Bryant. Ma l’arbitro, non avevqano ricevuto nessuna disposizone in merito, ha fatto ritornare i giocatori al loro posto.

In Curva Sud, quella più calda del tifo milanista, è anche comparso uno striscione in ricordo di Bryant e della figlia, Gianna-Maria Onore, scomparsa con lui all’età di 13 anni. “Rest in peace Kobe and Gianna forever together“, si legge nel saluto dei tifosi rossoneri.