Gli scienziati del CSSE hanno creato e aggiornano in tempo reale una mappa online per tenere traccia della diffusione mondiale del coronavirus

Gli scienziati del CSSE (Center for Systems Science and Engineering) hanno creato ed aggiornano live una mappa online per tracciare la situazione in merito alla diffusione mondiale del coronavirus nato nella città di Wuhan.

Lauren Gardner, professore di ingegneria civile e condirettore della CSSE, ha iniziato la mappatura lo scorso mercoledì. Il sito, oltre a tracciare la diffusione del virus, tiene aggiornati sui decessi e sui casi confermato. Si possono scaricare anche i dati.

Coronavirus, il grafico per seguire la diffusione in tempo reale

Come si può vedere dall’immagine (clicca per aprire il grafico) i contagi sono evidenziati con pallini rossi. Più grandi sono le dimensioni, maggiore è la concentrazione delle vittime. Premendo + o – si accede ai singoli casi che possono essere analizzati con un dettaglio che va dalla singola regione alla città. In alto a sinistra vi sono sia il numero dei contagi che l’ultima ora di aggiornamento. A destra invece il numero dei morti e le persone ricoverate. In basso a sinistra un grafico con l’andamento del contagio in Cina e nel resto del mondo.

I dati vengono costantemente raccolti dai principali enti sanitari internazionali e nazionali tra cui OMS, i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) americani, l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), i CDC China; NHC e DXY.

Il rischio globale di epidemia è ora considerato alto: finora sono i 106 morti, di cui 100 nella provincia di Hubei. I contagi salgono rapidamente quasi a 2000 per il momento.

