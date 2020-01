Sinisa Mihajlovic torna in ospedale: lo annuncia la struttura sanitaria con una nota ufficiale. Ecco i motivi del nuovo ricovero e le condizioni dell’allenatore.

Sinisa Mihajlovic torna in ospedale. Nel pieno della lotta contro la leucemia, l’allenatore del Bologna ha fatto ritorno in clinica questa mattina nel capoluogo emiliano. Lo comunica direttamente il Policlinico Sant’Orsola di Bologna in una nota ufficiale.

Mihajlovic torna in ospedale: le sue condizioni

L’allenatore serbo, reduce da un trapianto di midollo osseo da un donatore, sarà sottoposto a una terapia antivirale necessaria proprio in virtù della recente operazione chirurgica. La durata della degenza, assicura il personale sanitario, sarà più breve rispetta ai precedenti ricoveri.

Il dottor Michele Calvo, medico che ha preso parte all’equipe che sta seguendo Mihajlovic, fece il punto della situazione nel corso dell’ultima conferenza stampa post operazione. Il professore illustrò l’attuale situazione dell’ex calciatore: “Il risultato dopo il primo ciclo è stato molto positivo. Il primo obiettivo era che le cellule tumorali scomparissero completamente dal midollo e che questo riprenda la sua normale funzione. Ci siamo riusciti ed è seguito il trapianto. Ora dobbiamo continuare a monitorare Sinisa”.

Mihajlovic, sempre nell’ultimo confronto con i giornalisti, si è invece espresso così: “Sta andando tutto molto bene. Ringrazio tutti, chi mi dà sostegno e ai medici. Ho trovato degli angeli custodi, mi hanno aiutato anche psicologicamente. Senza di loro non avrei fatto ciò che sto facendo. Li ringrazierò per tutta la vita”.