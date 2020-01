Un ragazzo di ventisei anni è stato investito ed ucciso da un treno in corsa per la tratta Milano-Pavia nei pressi della stazione di Broni

Un ragazzo di ventisei anni questa mattina è stato investito ed ucciso da un treno a Broni, nel pavese. La tragedia è avvenuto alle 7 ed i sanitari del 118, intervenuti prontamente insieme ai vigili del comando provinciale di Pavia, non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso.

Broni, travolto ed ucciso da un treno

Non è chiara la dinamica dell’accaduto ed ora sono scattate le indagini di carabinieri e Polfer. La circolazione, successivamente, è stata interrotta fino alle 8:10 tra le stazioni di Stradella e Pinerolo Po per permettere i rilievi delle autorità. Intorno alle 8.30, come riportato da Trenord “le forze dell’ordine hanno reso disponibile il transito dei treni sul binario 3”. L’azienda di trasporti, però, ha fatto anche sapere che quest’oggi possono esserci ritardi fino a 60 minuti.

Intanto sulla Novara Treviglio si registra un guasto che sta portando ai treni in circolazione ritardi tra i 12 ed i 14 minuti.

