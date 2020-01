Gravissimo incidente a Tivoli: nello scontro tra un’auto e un bus hanno perso la vita due giovani. Ecco la ricostruzione

Tragico incidente avvenuto nella prima mattinata di sabato a Tivoli Terme, nel quale hanno perso la vita due giovani di 19 e di 21 anni. Poco dopo le 5 del mattino, nei pressi del centro commerciale ‘Le Palme’ in Via Tiburtina un’automobile (una Fiat Panda) si è scontrata con autobus Cotral e nell’impatto frontale sono morti i due ragazzi. Da accertare ancora le cause che hanno portato al terribile incidente, anche se l’asfalto bagnato a causa della pioggia caduta qualche ora prima potrebbe certamente aver influito sulla tenuta di strada dell’automobile.

Tivoli, tragico incidente tra auto e bus: morti due giovanissimi

Sul posto, poco dopo l’impatto tra i due veicoli, sono sopraggiunti i Carabinieri della Compagnia di Tivoli, i soccorsi sanitari del 118 e i Vigili del fuoco, che hanno liberato i due corpi, già senza vita, dalle lamiere. La Panda, proveniente da Roma, è stata completamente distrutta dopo l’impatto frontale, mentre fortunatamente per i passeggeri a bordo del pullman non c’è stata nessuna conseguenza.

Ennesima tragedia stradale che coinvolge dei giovani, che fa ancora di più riflettere sull’importanza di tenere sempre un comportamento vigile e attento quando si è alla guida, soprattutto nelle ore notturne. Nelle prossime ore verranno effettuati gli accertamenti necessari da parte delle autorità, ma l’ipotesi che l’utilitaria abbia perso il controllo a causa dell’asfalto umido è l’ipotesi più accreditata.