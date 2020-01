Giulia De Lellis è una delle ospiti più attese nella nuova puntata di ‘Verissimo’. Ha parlato di tutto, anche del possibile matrimoni con Andrea Iannone.

Giulia De Lellis torna ancora una volta a ‘Verissimo’ per raccontarsi e per parlare anche della situazione che sta vivendo accanto ad Andrea Iannone. In amore funziona tutto benissimo, lei da tempo si è trasferita a convivere nella villa del pilota a Lugano. Ecco perfhé molti sono cominci che presto il loro rapporto possa diventare qualcosa di più solido con un matrimonio.

In fondo ne è comvinta anche lei, come racconta a Silvia Toffanin: ” Veramente quella proposta non l’ho ancora ricevuta, ma solo quella di fidanzamento. Io però sono qui”. Intano però c’è una foto pubblicata dal settimanale Nuovo nella quale Iannone e la De Lellis passeggiano per strada, sorridendo. E Giulia indossa all’anulare sinistro un anello con diamante che sa di impegno a lungo termine.

Il suo compagno mai come in questo momento ha bisogno di lei. A metà dicembre infatti è scoppiato il caso della sua positività al doping, poi confermata. Ora rischia due anni di stop, ma avrà sempre Giulia al suo fianco. La De Lellis non ha nessun dubbio: “Questo è un momento particolare della sua carriera dove io non posso fare altro che stargli vicino. Siamo sereni perché sappiamo della sua innocenza. Lui è molto determinato a dimostrare questo e sono sicuro che ci riuscirà. Sono molto positiva perché conosco la persona e l’uomo. Ma mi dispiace per quello che leggo sui social perché Andrea ha un passato da sportivo modello. Spero si risolva tutto il prima possibile”.

Giulia De Lellis e i rapporti con Damante: “Spero che ora lui sia felice”



Silvia Toffanin però ne ha approfittato per chiederle del suo attuale rapporto con l’ex fidanzato Andrea Damante. Anche lui di recente si è sistemaro e Giulia non rosica: “Spero sia felice. Vediamo quanto durerà. Ci siamo sentiti per gli auguri di Natale. Siamo rimasti in buoni rapporti. Abbiamo condiviso tanto e ci vogliamo bene”.

Nel 2019, che per l’ex corteggiatrice è stato un anno fantastico, un unico neo. Il furto del quale è stata vittima poco prima di Capodanno. “Mi hanno rubato tutto, anche i regali di Natale. Mi sono spaventata molto perché nel 2019 è stato il terzo furto che ho subito. Consiglio a tutti di evitare di dire, come purtroppo ho fatto io, i propri spostamenti sui social”.