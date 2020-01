Calciomercato Milan, in Italia sembra difficile piazzare Suso e allora si aprono le porte di un ritorno in Spagna. Monchi è un vecchio estimatore.

Calciomercato Milan, mentre la squadra in campo sta finalmente rispondendo agli stimoli ci sono da piazzare gli scontenti. Come Suso, che ha capito di avere ortmai fatto il suo tempo in rossonero ma cerca una sistemazione adeguata. E nelle ultime ore sta prendendo corpo l’ipotesi di un suo ritorno nella Liga.

Il primo a parlare con insietenza dell’interessa da parte del Siviglia per Suso è il quotidiano sportivo ‘Marca’. I due club ne stanno parlando, c’è un interesse di massima anche perché Monchi è un suo vecchio estimatore. E ora che è tornato a manovrare il mercato del club spagnolo, sogna di averlo alle sue dipendenze anche per rilanciarlo.

I problemi però rimangono sul piatto: secondo indiscrezini infatti il Siviglia ha presentato una prima offerta di 15 milioni per il cartellino. Il suo attuale club però ne vorrebbe almeno 25, anche se in teoria a 20 l’affare può anche chiudersi. Al momento la formula preferita dagli spagnoli sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto a fine stagione, i rossoneri vogliono almeno l’obbligo. Come a dire che per ora non si fa.

Mercato Milan, a Brescia tre punti ma ci sono da piazzare gli scontenti



Mercato Milan: è chiaro che con il nuovo modulo varato da Stefano Pioli, che prevede un centrocampo a 4 e due sole punte, per uno come Suso le porte sono chiuse. Ma a 26 anni non pensa di essere finito e nemmeno di non poter più essere utile alla causa. Lo ha ribadito anche nell’ultimo incontro con il club ad inizio settimana.

Intanto questa sera lo spagnolo è rimasto in panchina a Brescia mentre la squadra, non senza faticare, ha ottenuto altri tre punti. Decisivo il terzo gol di Rebic in meno di una settimana al 26′ della ripresa. Nel Mian quindi sorridono in tanto, ma Suso non è tra questi e cerca di risolvere in fretta la sua situazione anche perché il tempo stringe e la scadenza del 31 gennaio è vicina.

Dei casi di mercato ha parlato questa sera il direttore sportivo rossonero, Frederic Massara, a Sky Sport: “Paquetà è un professionista serio e un ragazzo sensibile. Ma sta vivendo un periodk di forma non ottinale, si è confrontato con Pioli e ha preferito lavorare a Milanello. Offerte? Per ora sono solo voci. Kessie? Rimarrà fino al termine della stagione”. Suso invece no, non sembrano esserci grossi dubbi.