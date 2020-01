All’Università di Salerno muore una studentessa dopo essere precipitata dal multipiano del Campus di Fisciano

Stamane si è consumata una tragedia, l’ennesima, al Campus di Fisciano (Salerno) dove una studentessa è precipitata dal multipiano dell’ateneo che affaccia sull’uscita autostradale. Il suo cadavere è stato trovato nei pressi del parcheggio e subito sono arrivati i sanitari della Solidarietà di Fisciano e della Croce Rossa che, però, hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Si propende per il gesto volontario più che per la tragica fatalità.

Subito sono arrivati diversi messaggi di cordoglio, uno dei quali dal sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa, che ha scritto sul proprio profilo Facebook: “Ancora una tragedia che ci lascia attoniti. Qualche ora fa una giovane ragazza è precipitata dal parcheggio multi piano in prossimità dell’uscita autostradale dell’Università. La caduta di diversi metri è stata purtroppo fatale. Esprimo a nome mio personale e dell’intera Città di Fisciano vicinanza ai genitori e alla famiglia tutta”.

Università di Salerno, quanti morti in questi anni

Negli ultimi 4 anni sono state altrettante le persone che hanno perso la vita al campus di Fisciano per suicidio. Il 22 maggio 2017 un 19 enne iscritto al primo anno di ingegneria, si suicidò lanciandosi dalla rampa delle scale della biblioteca scientifica dell’Università. Il 7 dicembre 2017 invece, uno studente di 21 anni si lancio dal multipiano. A maggio dello scorso anno una ragazza di 25 anni si auto inflisse delle coltellate alla gola ed all’addome. Morì poi all’ospedale Ruggi d’Aragona dopo alcuni giorni.

