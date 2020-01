Sparatoria in Germania, bollettino preoccupante: catturato un sospettato

Sta succedendo proprio in queste ore: spaventosa sparatoria a Rot am See in Germania, ha causato vari morti. L’atto si è svolto sulla Bahnhofsstrasse in città, in una tranquilla zona residenziale. La polizia ha isolato la scena con nastro adesivo rosso e bianco e circa una dozzina di ufficiali hanno provato a capirne di più. La polizia scientifica è entrata nell’edificio, che si trova in una strada con diversi condomini. Il comune di Rot am See conta circa 5.400 abitanti e si trova tra Crailsheim (Baden-Württemberg) e Rothenburg ob der Tauber (Baviera). Ogni anno in ottobre si svolge il “Muswiese“, una delle fiere più antiche e più grandi di Hohenlohe.

La gente del posto ritiene che il quartiere sia piuttosto tranquillo, un solito paesino in cui non accade mai nulla, tranne oggi. “Vivo a Rot am See da 50 anni e non ho mai visto niente del genere”, dice una donna anziana che si trova a 50 metri dalla scena. “Ora Rot am See sta diventando noto, ma in modo orribile”.

Sparatoria in Germania: le vittime

La Polizia tedesca in conferenza ha confermato il decesso di 6 persone, 3 uomini e 3 donne coinvolti nella sparatoria. Gli uomini hanno 36, 65 e 69 anni. Le tre donne hanno 36, 56 e 62 anni. Il padre e la madre del presunto autore sono tra quelli uccisi. Anche le altre vittime erano parenti. Un sospetto è stato arrestato. Secondo la polizia, è un tiratore scelto.

I funzionari hanno dichiarato di essere stati informati degli spari alle 12.45 e che si sono rapidamente “messi in scena”. Ora la polizia criminale si occuperà delle indagini e cercherà di chiarire il contesto del crimine.