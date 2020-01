Diletta Leotta svela un suo ‘segreto casalingo’: via Instagram, la giornalista siciliana è uscita allo scoperto su una sua vecchia passione.

Non solo sport e pallone, Diletta Leotta ha anche un’altra grande passione: la cucina. Prima e dopo. Perché oltre a dilettarsi tra i fornelli per le ricette più deliziose, la bella giornalista televisiva ama anche il ‘post partita’ di casa sua.

Diletta Leotta e la sua passione casalinga

Ad ammetterlo è la stessa conduttrice di DAZN attraverso una storia Instagram. “Una delle mie attività preferite da fare a casa? La lavastoviglie”, ammette la bella siciliana taggando poi Beka Italy per un post pubblicitario.

Ma a far breccia nel cuore dei fan non è solo quest’aspetto più privato della vita della Leotta, ma anche l’abbigliamento usato per questo rapido passaggio social. Nella storia in questione, infatti, la giornalista esibisce un look totalmente black. Tutto scuro. Scarpe, pantalone e maglietta. Un’immagine quasi inedita, considerando i molteplici colori vivaci che la sportiva usa nelle varie occasioni.

Diletta Leotta che intanto si avvicina al debutto al festival di Sanremo. E in molti si pongono il seguente quesito: se Cecilia Rodriguez ha chiesto 140 mila euro per partecipare, a quanto ammonterà invece il compenso della Leotta che in Italia è ormai un riferimento assoluto della Tv? In molti scommettono molto più della bella argentina, la cui cifra ha fatto già un bel po’ discutere.

