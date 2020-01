Ancora deve iniziare il Festival di Sanremo, eppure già ci sono le prime polemiche. A spegnere il fuoco ci pensa Antonella Clerici, che difende Amadeus.

Dopo l’addio di Monica Bellucci, e la probabile mancata partecipazione di Georgina Rodriguez, moglie di Cristiano Ronaldo, il Festival di Sanremo trova la sua prima fedelissima. Stiamo parlando di Antonella Clerici, storica conduttrice de “La Prova del Cuoco” e noto volto rai.

La Clerici, infatti, nelle ultime ore ci ha tenuto nel dire la sua, sulle affermazioni “sessiste” di Amadeus. Il conduttore ravennate, alla presentazione delle “Vallette” di questo Festival, si era lasciato andare ad alcune frasi spiacevoli.

Infatti dopo aver messo la bellezza come qualità principali delle presenti in sala stampa, Amadeus ha fatto infuriare il mondo del web, con l’ormai celebre frase: “Sa stare un passo indietro rispetto a un grande uomo“, riferendosi a Francesca Maria Novello, attuale fidanzata di Valentino Rossi.

Andiamoq uindi a vedere che parole la Clerici ha riservato per il presentatore del prossimo Festival, parole che vogliono spegnere l’incendio involontario causato da Amadeus.

Sanremo, la Clerici afferma: “Polemiche fondate sul nulla”

Antonella Clerici torna al Festival da valletta dopo ben 10 anni. Infatti il suo esordio sul palco dell’Ariston ci fu sotto la conduzione di Paolo Bonolis. Proprio la Clerici nell’ultima intervista rilasciata ha dichiarato: “Le polemiche sono il sale del festival, fanno parte delle regole del gioco e ci sono sempre state.”

La conduttrice ha poi continuato facendo un riferimento al suo Festival di Sanremo: “Io posso dirlo: nel ‘mio’ Sanremo ci fu il caso Morgan. Ma poi devono esaurirsi, specie se fondate sul nulla, perché c’è un limite a tutto“.

Infine la conduttrice di Legnano, ha affidato un ruolo prettamentte “social” alla polemica, affermando: “Amplificano tutto sempre, figuriamoci un evento come il festival. Si facevano i gruppi d’ascolto discutendo di canzoni e look, ora il gruppo è trasferito online, ma bisogna dare il giusto peso alle cose e senza essere offensivi. A me quando capita di ricevere critiche pesanti non le accetto e banno il profilo“.

Antonella ha poi concluso il tutto salutando i suoi fans e dando apputamento alla quarta serata del Festival, quella di venerdì, che la vedrà protagonista e nel quale ci sarà anche il vincitore delle Nuove Proposte.

