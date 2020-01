Masterchef 9. Il talent culinario è arrivato alla sesta puntata in onda oggi 23 gennaio. La sfida tra i concorrenti in gara diventa sempre più serrata tra prove in studio e in esterna che decreteranno altri due eliminazioni

E’ un’edizione appassionante quella in corso di Masterchef. Nonostante le rituali schermaglie dialettiche tra i concorrenti, il livello dei partecipanti in questa stagione sembra molto elevato, particolare che rende la competizione tra gli aspiranti chef ancora più emozionante e da seguire in ogni puntata.

Quella di giovedì 23 gennaio è la sesta di questa edizione e, alla stregua delle altre, si preannuncia ricca di colpi di scena. Nella precedente a lasciare il programma sono stati Domenico e Andrea, quest’ultimo al termine del pressure test seguito alla prova in esterna a Vico Equense, città natale di Antonino Cannavacciuolo.

Masterchef, Mystery Box e Invention Test puntata 23 gennaio

Come di consueto, si partirà con la Mystery Box. Dopo i mini ingredienti di giovedì scorso, stavolta, i concorrenti dovranno vedersela con il cous cous. Il vincitore avrà il solito vantaggio all’Invention Test, nel quale saranno protagonisti gli agrumi e l’ospite della serata Niels Rodin, agrumicoltore d’eccellenza che sottoporrà agli chef alcuni piatti realizzati con l’attrazione della prova.

Sarà lo stesso Rodin ad assaggiare, insieme ai giudici, i piatti dell’Invention Test e a decretare il vincitore, il quale potrà usufruire del vantaggio di essere il capitano e scegliersi i componenti della squadra per la prova in esterna. Al termine dell’Invention, ci sarà il primo eliminato.

Prova esterna sesta puntata Masterchef

La prova in esterna della puntata del 23 gennaio di Masterchef avrà come protagonista … l’India. Le due brigate dei concorrenti dovranno infatti preparare le pietanze per un pranzo di nozze in stile bollywoodiano di una coppia indiana. Ovviamente i piatti saranno incentrati su ingredienti e tradizioni culinarie del paese asiatico, motivo in più che sottoporrà i partecipanti a un’ulteriore prova di abilità.

Per la squadra perdente, a seguire, il sempre arduo Pressure Test che stabilirà il secondo concorrente eliminato della serata.

Masterchef 9, dove vederlo in tv e live streaming

La puntata di Masterchef 9 di giovedì 23 gennaio sarà trasmessa in diretta tv su Sky Uno con inizio alle 21.15. Su Sky Uno +1 sarà possibile seguire la puntata in differita di un’ora. Entrambi i canali, già dalla tarda serata di oggi e per i giorni successivi, trasmetteranno le repliche della puntata odierna.

Gli abbonati a Sky possono seguire in streaming Masterchef 9 grazie a SkyGo, disponibile con l’applicazione dedicata per PC e sistemi operativi IOS e Android. Per accedere a Sky Go è necessario utilizzare le proprie credenziali d’accesso e selezionare Sky Uno dal menù Canali in Diretta. Su Sky Go sono disponibili nella sezione on demand tutte le precedenti puntate di Masterchef 9 nonché quelle delle edizioni passate.

