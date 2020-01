Indonesia, immagini drammatiche arrivano da Buton, isola nota per la pesca. Un’aguglia ha attaccato un giovane pescatore e l’esito è stato terribile.

Indonesia, stanno facendo il giro del mondo sul web le drammatiche immagini di un salvataggio d’emergenza. Quello di un giovane pescatore locale che era impegnato in una battuta nelle acque di Buton ed è stato attaccato all’improvviso da un pesce sbucato dal nulla.

Muhammad Idul stava pescando con i suoi genitori nelle acque di Buton al largo della provincia sud-orientale del Sulawesi. Nulla di insolito per lui, abituato a muoversi in quel mare. Quello che invece non poteva aspettarsi, è stato il drammatico epilogo della battuta di pesca. Un’aguglia infatti è saltata fuori dall’acqua e lo ha impalato all’altezza del collo.

Il muso di pesce, appuntito come una spada, ha attraversato interamente il collo del ragazzo e si è piantato lì. Un dolore terribile, la corsa nel più vicino ospedale, la visita e un delicato oltre che complesso intervento chirurgico. Tutto documentato dalle immagini che lo staff medico indonesiano ha postato nelle ore successive sui social per dimostrare cosa fosse successo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Pesce pene, in migliaia arenati in spiaggia in California – FOTO

Indonesia, il giovane attaccato è stato salvato. Altri due casi nel mondo

In pratica il muso del pesce ha passato da parte a parte il collo dello sfortunato ragazzo arrivando sino alla parte posteriore del cranio. L’operazione è stata possibile solo un aio di giorni dopo l’incidente, perché le condizioni del secicenne prima dovevano stabilizzarsi.

La delicata operazione durata più di due ore ha coinvolto tre chirurghi e due anestesisti. Come ha spiegato successivamente il professor Syafri K. Arif alla stampa locale, “per rimuovere il muso di pesce bisogna stare molto attenti perché c’è una grande sezione nel collo”. Ora Muhammad, così si chiama il ragazzo, sta riprendendosi bene ma rimane in ospedale a causa dei rischi di infezione. Ha ancora la febbre alta e fino a quando non sarà calata impossibile sciogliere la prognosi.

I pesci aguglia sono noti per la loro mascella lunga e sottile che presenta denti multipli e affilati, in grado di infliggere ferite profonde. E sono anche noti per poter raggiungere una velocità fino a 60 km/h quando saltano fuori dall’acqua. In passato sono già stati registrati due attacchi mortali di aguglie in tutto il mondo,

Un bambino hawaiano di 10 anni era morto mentre pescava di notte con suo padre nel 1977 dopo essere stato attaccato. Allora il pesce pesce gli aveva trafitto l’occhio e il cervello. Nel 2018 invece un cadetto della marina thailandese era morto quando un’aguglia gli era penetrata nel collo durante un allenamento.