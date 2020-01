Belen Rodriguez: Esce il Retroscena, Vanitosa già dall’infanzia come dimostrano gli scatti pubblicati dalla bellissima argentina.

Trentacinque anni fa nasceva a Buenos Aires Belen Rodriguez e da quel momento la showgirl argentina ne ha fatta di strada, fino a diventare una delle donne più amate dello schermo e non solo. Oggi la ex modella sudamericana è una donna affermata, che si sta mettendo in mostra anche in diversi programmi televisivi come ‘Tu Si Que Vales’. Un binomio perfetto, formato da bellezza e capacità professionali, che sta permettendo a Belen di fare breccia nel cuore degli spettatori italiani e non solo. E adesso la compagna di Stefano De Martino spiazza tutti sul proprio profilo Instagram…

Belen e gli scatti dell’infanzia: era già vanitosa!

Beleb, infatti, ha da poco pubblicato alcune Foto che la immortalano quando era bambina, anche in compagnia della sorella Cecilia e del fratello Jeremias. “Diciamo che non è cambiato niente!!!! 😂😂😂” la didascalia alle foto, che mostrano una Belen vanitosa anche durante l’infanzia. Una Belen che non ha perso la voglia di mettersi in mostra e che oggi esercita un incredibile fascino su tutti. Ecco le FOTO pubblicate dalla 35enne argentina sul proprio profilo Instagram:

