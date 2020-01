Incendio mortale in provincia di Lucca: morta una ragazzina nella propria abitazione. Ecco la ricostruzione della vicenda

Terribile tragedia nel comune di Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, dove una ragazzina di 14 anni ha perso la vita in un incendio nella propria casa. Il rogo si è scatenato nelle notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 2.30, nella casa bifamiliare rurale nella quale abitava la famiglia. Il padre della ragazza è rimasto ustionato nel tentativo di salvarla, ma non c’è stato nulla da fare per la povera vittima, avvolta dalle fiamme.

Secondo le ricostruzioni dei vigili del fuoco, la ragazza è stata già trovata senza vita all’interno dell’abitazione al momento dell’arrivo dei soccorsi. Al momento dell’incendio in casa c’erano soltanto la 14enne ed il padre, che ha riportato delle ustioni nel disperato tentativo di salvare la vita alla figlia. L’immobile è stato posto sotto sequestro dall’autorità giudiziaria e le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Incendio a Lucca, morta una ragazzina di 14 anni: altra tragedia sfiorata

Nuovo tragico incidente mortale dovuto ad un incendio. Stavolta nel lucchese, dove una giovane vittima è stata portata via dalla sua famiglia dalle fiamme, di cui ancora non si conoscono le cause. Una storia molto triste anche pensando al disperato tentativo del padre di salvarla, poi rivelatosi purtroppo inutile. L’uomo non sarebbe in condizioni gravi, avrebbe riportato delle ustioni alla gamba e ad un braccio ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lucca in codice giallo.

In tutta la struggente vicenda, addirittura si è rischiata anche un’ulteriore tragedia. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della sera’, la madre della vittima, che non era in casa al momento dell’incendio, ha avuto un incidente stradale mentre sopraggiungeva a casa. Probabilmente lo choc alla notizia della tragedia gli ha fatto perdere il controllo dell’auto, che ha terminato la corsa contro un muro sulla strada statale del Brennero. Nell’incidente la donna ha riportato traumi e ferite non particolarmente gravi ed è stata trasportata anch’essa, in ambulanza, al nosocomio di Lucca.