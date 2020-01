Francesca Cipriani ha appena condiviso una foto che sta facendo impazzire il web. La donna infatti si mostra in tutta la sua bellezza, senza nulla addosso.

Francesca Cipriani è una delle showgirl più conosciute d’Italia. La famosa donna, infatti, da anni marcia nei salottini pomeridiani e serali delle emittenti televisive. Reality show, programmi di intrattenimento e quiz televisivi sono il regno della donna tutte curve e dal sorriso splendente. Alta, bellissima e biondissima, la ragazza, che si presenta come Francesca Cipriani, all’anagrafe Francesca Cipriani D’Altorio, è nata a Popoli, Abruzzo, il 3 luglio 1984. La ragazza ormai si è fatto un nome per le sue tante apparizioni e soprattutto per la sua esplosiva bellezza. Le sue forme abbondanti e morbide hanno fatto innamorare migliaia di italiani, che la seguono pedissequamente sui social. E proprio sui social, in particolare Instagram, la ragazza pubblica foto davvero incredibili.

Francesca Cipriani nuda in acqua, i fan impazziscono – FOTO

Francesca Cipriani è una delle showgirl più apprezzate del momento. La sua bellezza senza confini, la sua simpatia, la sua genuinità e le sue forme dirompenti hanno fatto innamorare perdutamente di lei migliaia di italiani. Nella scorsa edizione de L’Isola dei Famosi, in cui la ragazza bionda ha fatto vedere il suo corpo celestiale sotto al caldo sole dell’isola, all’attuale La Pupa e il Secchione, è una presenza sempre ben accetta sul piccolo schermo. Poche ore fa la ragazza dagli occhi chiarissimi ha deciso di condividere con i suoi tantissimi social un’immagine davvero stupefacente. Come si vede nella foto in basso, infatti, la donna non indossa praticamente nulla. Il piccolo costume da un pezzo solo è stato tolto, le bretelle sono in acqua e tutto il suo torso è libero da ogni costrizione. Soltanto le sue pallide mani coprono i dettagli più spinti delle sue morbide curve.

