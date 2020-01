Di Maio lascia la guida del Movimento 5 Stelle, la reazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte

La notizia del giorno in ambito politico è la sempre più probabile scelta di Luigi Di Maio di lasciare la guida del Movimento 5 Stelle. Il leader dei grillini, dopo mesi difficili per il suo partito dopo l’alleanza di governo con il Partito Democratico, come molti sostenevano fosse più logico, starebbe per fare un passo indietro. Ancora non c’è stata nessuna comunicazione ufficiale, né da parte dell’attuale Ministro degli Esteri e né da parte del movimento, ma le voci parlano di un possibile annuncio già prima delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria di domenica 26 gennaio.+

Di Maio lascia il Movimento 5 Stelle, la reazione di Conte. Il partito perde nuovi deputati

Dopo mesi davvero difficili per il movimento fondato da Beppe Grillo, che ha dilapidato quasi la metà dei voti dalle elezioni politiche del 2018, ora per Di Maio forse è arrivato il momento di farsi da parte. Una mossa che potrebbe dare nuova linfa ad un partito nato per combattere il potere dell‘establishment. Sul caso è intervenuto, ai microfoni di ‘Nonstopnews’ su Rtl, il presidente del consiglio Giuseppe Conte: “Di Maio è stato tirato per la giacca, aspettiamo che sia lui a prendere l’iniziativa. Se fosse una sua decisione mi dispiacerebbe sul piano personale, ma la rispetto“.

Nel frattempo il Movimento 5 Stelle continua nel “salasso” dei deputati. Anche Michele Nitti e Nadia Aprile hanno comunicato l’addio al partito e il passaggio in Parlamento al Gruppo Misto. Con questo sono ben 31 i membri grillini che hanno cambiato sponda in questa legislatura, per espulsione o per scelta personale, 14 dei quali si sono accasati al Gruppo Misto.