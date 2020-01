Valeria Marini ha confessato qualcosa di davvero incredibile. La famosissima donna e show girl italiana ha dimostrato una forza invidiabile nel diffondere notizie molto private sul suo passato.

Valeria Marini è una delle donne più amate d’Italia. Gli anni passano inesorabili e sebbene non più bellissima come dieci anni fa, la Marini resta un simbolo di bellezza ma anche di felicità. In tutte le interviste, i programmi ed i video in cui appare, la bionda made in Italy ha sempre un grande sorriso stampato sulle labbra e tratta tutti con rispetto e calore. La donna però ha un passato non certo felicissimo, anzi. Come ha confessato lei stessa, infatti, anni fa, nella sua giovinezza, è accaduto qualcosa che l’ha segnata per tutta la vita rendendola nel bene e nel male quello che è oggi.

Valeria Marini shock: “La prima a 14 anni, poi altre due volte…”

Valeria Marini non ha avuto di certo una infanzia felice. Guardando persone famose oggi, magari che vantano un certo stile di vita ed una fama senza pari, si può pensare che la vita abbia sempre sorriso a queste persone. Spesso però, è vero l’esatto contrario. Nella sua autobiografia “Lezioni Intime” tante cose vengono rese pubbliche. La donna racconta di una relazione avuta con un uomo molto più grande di lei quando aveva appena 14 anni. E proprio a quella giovanissima età, si legge, è rimasta incinta: “Quando sono rimasta incinta, ho dovuto rinunciare alla gravidanza, che probabilmente avrebbe dato un’altra impostazione alla mia esistenza”.

La donna poi racconta anche di una relazione complessa con Cecchi Gori. Con il famosissimo imprenditore erano iniziate due gravidanze, ma le cose si sono messe male troppo velocemente ed entrambe le gravidanze non sono state portate a termine. Una volta per volere dell’uomo, una volta in seguito ad un bruttissimo e violento litigio:“Per un mese non avevo avuto il ciclo ed ero convinta di essere rimasta incinta. Una sera, dopo l’ennesima lite, ebbi una terribile emorragia. Non mi sono neanche fatta ricoverare“.

