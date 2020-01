Sergio Romero, incidente choc a Manchester per l’ex portiere della Sampdoria. L’atleta argentino ha completamente distrutto la sua Lamborghini. Immagini da brividi.

Spavento enorme quest’oggi per Sergio Romero, ex portiere della Sampdoria e attualmente in forza al Manchester United. L’argentino, come dimostrano anche le foto, è stato infatti protagonista di un incidente terribile nella città britannica.

Sergio Romero, grave incidente a Manchester

Il giocatore è rimasto miracolosamente illeso. L’auto, una Lamborghini dal valore di 170 milioni di sterline, ne è uscita invece distrutta a causa dell’impatto violento. Ed è rimasta anche incastrata dal guard rail, il quale, fortunatamente, ha frenato la vettura senza che si schiantasse verso gli arbusti sul fondo.

Potrebbe interessarti anche —> Esonero Gattuso, il clamoroso retroscena

Ancora non sono i motivi e le dinamiche dell’incidente. Probabile, però, una distrazione o la perdita del controllo. Ma il tutto insieme a una velocità probabilmente eccessiva da parte del sudamericano, osservandone le conseguenze. Sulla vicenda indaga la Polizia ma fortunatamente non ci sono altri coinvolti.

L’atleta, uscito senza nemmeno un graffio, potrà invece allenarsi regolarmente già da quest’oggi. Quest’anno, per lui, sono state ben nove finora le presenze tra Europa League, EFL Cup e Fa Cup. Nessuna presenza invece in Premier League, dove resta la riserva di un big come David de Gea. Oltre a rispondere alla forze dell’ordine e a una multa del club in caso di responsabilità oggettiva, la sua stagione proseguirà normalmente.