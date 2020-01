Nel Regno Unito tutta l’attenzione è sul principe Harry: l’ex reale spiega la sua scelta e quella della moglie Meghan

Dopo il gran trambusto scoppiato nella famiglia reale britannica per la scelta di Harry e Meghan di rinunciare alla vita di corte, ora il principe secondogenito di Carlo e Diana è tornato a parlare dopo giorni di silenzio. Il duca di Sussex, insieme alla moglie Meghan Markle, sposata nel maggio 2018 e con la quale ha avuto un figlio, hanno compiuto la clamorosa decisione di uscire dalla ‘Royal Family’ per andare a vivere negli Stati Uniti, rinunciando così a tutti i privilegi.

Ieri sera, durante un evento di beneficenza tenutosi a Londra, il principe Harry ha finalmente spiegato i motivi dell’allontanamento da Buckingham Palace: “Il Regno Unito è la mia casa ed il luogo che amo. Ma io e Meghan non avevamo scelta“.

Regno Unito, il principe Harry torna a parlare della scelta condivisa con Meghan

Una nuova vita aspetta i due coniugi, che hanno rinunciato ai titoli di membri reali, dettando le condizioni del loro nuovo status. “Immagino che negli ultimi giorni avrete letto e sentito di tutto su di me – prosegue Harry – Ora voglio che ascoltiate la mia verità, non quella di duca e principe, ma quella del ragazzo di 35 anni che avete visto crescere”

Harry, davanti alla platea dei sostenitori di Sentebale, l’associazione benefica per curare i malati di Aids e Hiv fondata da lui stesso in onore della madre, ha poi riferito: “Io e Meghan condividiamo gli stessi valori, voi l’avete accolta a braccia aperte nella nostra famiglia. Faremo tutto il possibile per onorare la bandiera ed il nostro paese, ma era una decisione inevitabile“. I motivi dell’addio, secondo il principe derivano da “mesi di discussioni e battaglie” con la famiglia e perciò la scelta di fare un passo indietro è stata “l’unica possibile”.