Cine34, il nuovo canale Mediaset visibile gratuitamente sul digitale terrestre e non solo. Le indicazioni per vederlo anche su Sky e Tivùsat

Cine34 si appresta ad esordire tra i canali in chiaro del digitale terrestre. La nuova emittente di Mediaset comincerà a trasmettere i propri contenuti da lunedì 20 gennaio, posizionandosi, come da denominazione al canale 34 della numerazione LCN, sostituendosi a Mediaset Extra che slitta al 55.

C’è molta attesa tra gli appassionati di cinema per l’arrivo del canale. Cine34, infatti, avrà un target specifico e ben definito: il cinema italiano con nuove e vecchie produzioni che si alterneranno in un palinsesto tematico per le prime serate che spazierà dalle commedie ai polizieschi all’italiana, dai peplum storici al western, senza trascurare l’horror e i film gialli o i cosiddetti supercult.

Stando a quanto riportato dai siti specializzati, saranno 2672 i titoli a disposizione di Cine34, di cui oltre 300 inediti con Mediaset che ha acquisto diritti di pellicole mai trasmesse al cinema o in tv.

Cine34 visibile anche su Sky e Tivusat

L’ulteriore buona notizia per gli appassionati sarà la presenza di Cine34 anche sul bouquet dei canali Sky. Quest’ultima, dopo l’acquisizione di fatto di Mediaset Premium, ha accolto sul proprio decoder tutti i canali dell’ex pay tv ed altri trasmessi in chiaro sul digitale terrestre, prima esclusi dalla visione satellitare a causa di alcune schermaglie tra i due broadcaster.

La situazione si è in seguito appianata e così anche Cine34, come le altre emittenti, confluirà sul decoder Sky e, precisamente, al canale 327 che è già aperto alla visione con la possibilità ulteriore di scoprire in anteprima la programmazione con la guida tv elettronica. Nella numerazione Sky, Cine34 seguirà Iris, altro canale Mediaset dedicato al cinema e posizionato al 325.

Lunedì 20 gennaio, Cine 34 comincerà a trasmettere anche su Tivùsat, posizionandosi, anche in questo caso, al canale 34. Si consiglia una risintonizzazione del decoder per trovare la nuova emittente. Sulle tv domestiche di ultima generazione che ricevono i canali del DTT da antenna tradizionale, invece, la sintonizzazione dovrebbe essere automatica.

