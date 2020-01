Chiara Ferragni sa sempre come stuzzicare l’attenzione dei suoi fan. E ancora una volta lo dimostra con uno scartto che in rete sta facendo molto discutere.

Chiara Ferragni in jeans, un’immagine che abbiamo visto un milione di volte. Così come non è una novità che la regina delle influencer compaia in topless su Instagram. Ancora una volta è lei a dettare il gioco, a fare sapere e fare vedere quello che vuole. Ma l’ultima immagine postata sul suo profilo sta facendo chiacchierare molto.

L’ultimo scatto di Chiara in poche ore ha già ricevuto più di 600mila ‘like’, ma anche oltre duemila commeti. E molti le fanno la stessa domanda. Perché nello scatto la Ferragni indossa un paio di jeans particolari, borchiati e con alcune aperture nei punti giusti. Sopra non porta niente e si copre il seno con le braccia. Sotto, idem. O almeno così è parso alla maggioranza.

Ecco perché il ritornello per molti è stato lo stesso. “Ma ce l’hai le mutande?” le hano chiesto come se fosse un mantra. In effetti l’impressione è quella che sotto i jeans non ci sia nulla, un po’ corme quando Belen a Sanremo aveva mostrato per la prima volta la farfallina. La verità però la svelano gli specchi e la confessa lei stessa in una roisposta: “Basta zoommare”. Facendolo, in effetti, si nota un sottilissimo filo argentato, quello delle mutandine che però sono talmente coperte bene da sembrare inesistenti.

Chiara Ferragni e il desiderio di maternità, la sua confessione intima

Visualizza questo post su Instagram These jeans 😍 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 19 Gen 2020 alle ore 3:01 PST

Di recente però Chiara Ferragni ha fatto emergere un suo lato non proprio consueto. Da quando è nato il piccolo Leone la sua vita è cambiare e non è soltanto un modo di dire. Lo ha ammesso lei stessa con una lunga riflessione via social. “Diventare mamma è stata la più grande gioia della mia vita – ha scritto – ma mi crea anche paure e dolore. Mi ha reso una persona nuova. Ho capito il vero significato dell’empatia e non mi sono mai sentita così legata alle persone intorno a me”.

Una sensazione che non aveva mai provato e che le fa vivere semtimenti strani: “Quando sento soffrire altre persone, anch’io soffro con loro e mentre prima il dolore di altri era sopportabile, ora a volte non lo è. Fa male da matti. Anche rispetto ad estranei”.

E lei, che sembra sempre così superiore ed eterea, conferma di essere invece molto umana. Ammette di provare paure e ansie mai viissute prima: “Come spiegarlo? Immagino che quando hai sperimentato la maternità e hai trovato un nuovo motivo per vivere, sei spaventata dalla paura che possa accadere qualcosa di brutto in grado di toglierti la felicità. O forse sono gli ormoni?”.