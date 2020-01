Si torna a parlare del caso Polizzi dopo sei anni e 4 mesi dall’arresto di Riccardo Manenti. L’uomo fece irruzione nella casa di Alessandro e lo ammazzò.

Sono passati ben 6 anni e 4 mesi dall’arresto di Riccardo Manenti, l’uomo che fece irruzione nell’appartamento di Alessandro Polizzi ed uccise lui e per poco non uccise anche la ragazza, Julia Tosti.

Così a poco più di sei anni di distanza, si torna a parlare del caso, proprio grazie all’improvvisa scarcerazione di Manenti. A parlare è la ragazza di Alessandro, Julia, impaurita dalla sorprendente decisione dei giudici. Nell’irruzione della casa di Alessandro, la stessa Julia Tosti stava per essere uccisa dall’uomo ed adesso teme il peggio.

Infatti Manenti rimarrà libero fino alla data del ricorso alla pena dell’ergastolo. L’assassino, adesso attende solamente la data fissata dalla Cassazione, dopo il lavoro svolto dai suoi legali per la diminuzione della pensa.

Caso Polizzi, parla Julia: “Sono terrorizzata”

Così in attesa della decisione del giudice, Julia Tosti è tornata a parlare sul caso. La ragazza ha esordito con un: “Sono terrorizzata“.

La ragazza ha poi spiegato il motivo per cui non dorme più la notte, affermando: “Sono sconcertata, non riesco a capacitarmi. Non riesco a capire come sia possibile che l’uomo che ha ucciso Alessandro e mi ha quasi ammazzato, ora sia libero“.

Julia ha poi spiegato uno dei motivi principali della sua paura, ossia della vicinanza tra la sua casa e quella di Manenti: “Vive a poche decine di chilometri e soprattutto non ha niente da perdere. Ho paura, certo. Ho paura che torni a finire il lavoro che quella sera non è riuscito a portare a termine“.

La ragazza ha poi concluso il suo discorso, ricordando la giornata in cui, con gli amici di Alessandro, ha manifestato davanti alla Cassazione: “E’ stata una giornata psicologicamente molto impegnativa. Abbiamo vissuto e condiviso ancora una volta la rabbia, il dolore. E la volontà che sia fatta giustizia, una volta per tutte“.

Adesso si aspetta quindi solamente la decisione della Cassazione. Vedremo se sarà confermato l’ergastolo a Manenti e se la giustizia ne uscirà vincitrice da questa terribile faccenda.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sui fatti di Cronaca, CLICCA QUI !