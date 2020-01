Calciomercato Milan, dopo gli arrivi di Kjaer ed Ibrahimovic si studia il doppio colpo tra centrocampo ed attacco

Il Milan, dopo gli arrivi di Kjaer, Begovic e Ibrahimovic e la partenze di Caldara e Reina, non vuole fermarsi. Tra centrocampo ed attacco infatti si studiando due colpi. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i rossoneri starebbero studiando la situazione di Matteo Politano che ha visto saltare il suo passaggio alla Roma mentre all’Inter resta un elemento di troppo per Antonio Conte. Inoltre, anche il Napoli pare interessato all’ex Sassuolo. Questi però non è l’unico profilo monitorato, ma ci sono anche Under della Roma ed Olmo della Dinamo Zagabria. Per lo spagnolo la settimana scorsa sembrava tutto fatto, poi le alte commissioni chieste dagli agenti hanno frenato tutto.

Calciomercato Milan, proposta allo United per Matic

Con il passaggio al 4-4-2 ed alcune possibili cessioni nel reparto, servono rinforzi a centrocampo. Il Milan infatti guarda con attenzione a Nemanja Matic che è in scadenza con il Manchester United. L’idea sarebbe quella di uno scambio con Kessié, anche se da ambo le parti non si è convinti del tutto. Non bisogna sottovalutare nemmeno i profili di Vecino e Duncan. Entrambi sono stati valutati, rispettivamente da Inter e Sassuolo, 20 milioni di euro.

Milan-Udinese, le probabili formazioni

Milan ed Udinese si sfideranno alle 12:30 nel lunche match domenicale della 20esima giornata di Serie A. I rossoneri, con 25 punti, sono avanti di una lunghezza rispetto ai friulani e quest’oggi vorranno allungare.

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonaventura; Ibrahimovic, Leao.

All. Pioli.

Indisponibili: Duarte, Biglia, Musacchio, Calabria, Calhanoglu

Squalificati:

Si continua sul 4-4-2 che sta dando soddisfazioni. A destra, in difesa ci sarà Conti per l’indisponibilità di Calabria. Kjaer invece è pronto a prendersi un posto al centro al fianco di Romagnoli. Conferme per Castillejo sugli esterni di centrocampo. Kessié invece può ritrovarsi con la seconda apparizione da titolare consecutiva in campionato. In attacco pronta la coppia Leao-Ibra.

UDINESE (3-4-1-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Mandragora, Fofana, Sema; De Paul; Okaka, Lasagna.

All. Gotti.

Indisponibili: Samir

Squalificati:

Pochi dubbi per Gotti che ha solo Samir tra gli indisponibili e sarà sostituito da Becao. In attacco si va verso il tandem Okaka-Lasagna, ma attenti a Nestorvski pronto a prendersi il posto dell’ex Carpi.