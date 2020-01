Ecco le anticipazioni tv delle prime serate di domenica 19 gennaio: presenti il palinsesto Rai, Mediaset ed altri canali secondari

Rai Uno: (21:25) Chi m’ha visto – Il film racconta la storia rocambolesca di Martino Piccione, un bravissimo chitarrista che collabora con i grandi della musica leggera ma mai nessuno si è accorto di lui perché è non è quello che ‘appare’. Quando egli fa ritorno nel suo paese in Puglia, subisce anche gli sfottò dei concittadini per la sua ossessione di diventare un musicista famoso. Con l’aiuto dell’amico Peppino organizza la propria sparizione per fare in modo di attirare l’interesse. Questo gesto porterà con sé conseguenze.

Rai Due: (21:05) Che tempo che fa – Nel salotto di Fabio Fazio come ospiti speciali ci saranno i genitori di Giulio Regeni, Paola Cortellesi con Valerio Mastandrea e la star internazionale Uma Thurman.

Rai Tre: (21:15) Amore criminale Storie di femminicidio – Veronica Pivetti si occuperà della lotta contro la violenza sulle donne.

Rete 4: (21:27) Hachiko il tuo migliore amico – Parker, un professore universitario, mentre va a lavoro un giorno trova un cucciolo di Akita in stazione e lo porta con sé a casa. I due con il passare del tempo diventano inseparabili e il cane lo accompagna tutti i giorni alla stazione e aspetta fedelmente che ritorni. Un giorno però accade qualcosa che cambierà la vita del fedele amico.

Canale 5: (21:20) Live non è la D’Urso – Nel nuovo prime time di Barbara d’Urso stasera saranno ospiti Anna Oxa,Loredana Fiorentino, madre di Luigi Favoloso, Nina Moric, Salvo Veneziano, Alex Belli e Delia Duran.

Italia 1: (21:20) Transformers l’ultimo cavaliere – La razza umana ormai non fa più distinzione tra i buoni Autobot e i cattivi Decepticon, è guerra aperta con tutti. Optimus Prime, leader degli Autobot, è in viaggio verso Cybertron, il pianeta d’origine dei Transformers, che ora è a pezzi e sta dirigendosi verso la Terra. La chiave per salvare il futuro è sepolta nei segreti del passato che risalgono addirittura ai tempi di Mago Merlino e Re Artù.

Anticipazioni Tv 19 gennaio, le prime serate sulle reti secondarie

Rai 4: (21:10) Traffik.

Rai Movie: (21:10) Qualcosa di buono.

Rai Storia: (21:10) E la nave va.

Iris: (21:00) Third Person.

La7: (20:35) Non è l’arena.

Nove: (21:28) Deal With It – Stai al gioco.

Tv8: (21:30) Bruno Barbieri – 4 Hotel Torino.

Paramount Channel: (21:10) Godzilla.

Cielo: (21:20) Ghost Rider.

